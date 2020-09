Nach Superspreader-Schülerparty : Mutter klagt erfolgreich gegen Corona-Quarantäne-Anordnung der Stadt Dortmund

Dortmund Nach einer Party in Dortmund haben fast 30 Schüler das Coronavirus. Die Stadt verhängt Quarantäne für sämtliche Angehörige. Das Oberverwaltungsgericht Münster gab nun einer Mutter Recht, die gegen die Ausgangssperre geklagt hatte.

Ende August feiern 35 Schüler eine Party in Dortmund. 28 sind danach mit dem Coronavirus infiziert. Die Stadt Dortmund reagiert und ordnet eine 14-tägige Ausgangssperre für alle Infizierten und deren Familien an. Darüber hinaus sollten auch Schüler und deren Familien in Quarantäne, die zwar Kontakt zu einem Infizierten hatten, selbst aber negativ getestet waren oder noch gar keinen Test gemacht hatten.