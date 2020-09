Gewalt durch katholische Geistliche : Uni Paderborn sucht für Studie Missbrauchsopfer

Paderborn Die Universität Paderborn sucht für eine Studie Zeitzeugen, die als Minderjährige sexuelle Gewalt durch katholische Geistliche erlebt haben oder die von sexuellen Übergriffen Kenntnis hatten.

Über die Perspektive der Betroffenen und die Reaktionen von Kirchenleitung und Gemeinden auf Vorwürfe gegen einzelne Priester gäben die schriftlichen Quellen oft nur wenig Auskunft, erklärte die Kirchenhistorikerin Nicole Priesching am Mittwoch in Paderborn. Sie geht im Auftrag des Erzbistums Paderborn der Frage nach, warum in der Nachkriegszeit Vorfälle immer wieder vertuscht wurden.