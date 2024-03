Trauergang in Düsseldorf mit Solinger Beteiligung Long Covid-Demo auch im Namen von Finja

Die Initiative #LiegendDemo veranstaltet am Samstag, 23. März, eine Kundgebung in Düsseldorf. In Form eines Trauergangs versammeln sich um 12.30 Uhr Menschen, die vom so genannten ME/CFS-Syndrom betroffen sind, und ihre Angehörigen auf dem Grabbeplatz am K20. Von dort aus gehen sie gegen 13 Uhr über die Mühlenstraße zum Düsseldorfer Rathaus. Dort angekommen legen sich die Teilnehmer für fünf Minuten zu einer Liegenddemo auf den Boden. Das Ende der Demonstration ist gegen 13.30 Uhr geplant.