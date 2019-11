Shopping in Düsseldorf : Zoo-Nacht startet mit neuem Konzept

Am 14. November gibt es wieder einen langen Donnerstag in den Geschäften rund um die Rethelstraße.

Am Anfang war der Zoo-Beutel. In Rückbesinnung auf die Zeit vor 1943, als der Zoopark tatsächlich noch ein Tierpark war, kreierten Christine Bolland und Elke Böttcher von der Buchhandlung an der Rethelstraße in Kooperation mit der Illustratorin Isabella Roth eine Kunststoff-Tragetasche mit dem Fotomotiv des trötenden Elefanten Toni, der, wie das Stadtarchiv belegt, tatsächlich einmal im Zoopark gelebt hat. 100 Stück wurden davon vor drei Jahren erst einmal produziert, und fortan sah man zuhauf Menschen auf der Rethelstraße, die ihre Einkäufe in eben diesen Taschen nach Hause trugen.