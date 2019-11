Freizeit in Düsseldorf : Die Stadtstrände haben jetzt Winterpause

Mit einem Kran sind die Stadtstrand-Container am KiT auf einen Lkw geladen und in ein Lager im Reisholzer Hafen transportiert worden. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf In einem Lager im Reisholzer Hafen werden die Container abgestellt. Die Betreiber der Stadtstrände ziehen eine positive Bilanz und werden am 1. März 2020 wieder die Wiesen am Rheinufer bespielen. Nach der Frühlingskirmes soll dann auch der dritte Stadtstrand eröffnen.

Ein letztes tolles Wochenende hatten die Betreiber der beiden Stadtstrände an Robert-Lehr-Ufer und KiT, nachdem es wetterbedingt ein paar Wochen etwas ruhiger gewesen war. „Alle Decken waren ausgeliehen“, sagt Matthias Böttger. Jetzt ist aber Schluss mit Strandfeeling am Rhein – zumindest für dieses Jahr. Am Freitagmorgen wurde schon ein Großteil der Container abtransportiert. Gelagert werden sie im Reisholzer Hafen. „Einige davon werden dort noch gestaltet“, sagt Böttger. Im nächsten Jahr soll ein dritter Stadtstrand kommen – am Tonhallenufer. Er wird anders als die am KiT und Robert-Lehrufer aber nicht am 1. März eröffnen, sondern nach der Frühlingskirmes. „Sonst müssten wir kurz nach dem Aufbau wieder abbauen“, sagt Matthias Böttger.

Er und seine beiden Kollegen Andreas Knapp und Kay Fromm ziehen eine positive Bilanz nach der ersten Saison. Sie mussten für ihr Konzept viel Kritik einstecken, unter anderem von CDU und FDP. „Es gibt auch Dinge, die wir verbessern wollen“, sagt Böttger. Die Rückseite der Container soll zum Beispiel schicker und beleuchtet werden. Auch die Stadt ist zufrieden: „Durch die regelmäßige Bewässerung der Rasenfläche ist der Zustand entsprechend gut“, sagt ein Sprecher. Die abgestorbenen Bereiche unter den Containern und die Laufwege zu den Toiletten werden von den Betreibern nachgesät, und es wird geprüft, ob im nächsten Jahr „die Laufwege abgedeckt werden können, damit eine saubere Begehung möglich wird“, so die Stadt.

(nika)