Kunst in Düsseldorf : Kunst mit Blick auf den Rhein

Kunst in Düsseldorf

Heerdt Bei Andrea Mohrs Kunst dreht sich alles um den Rhein. Ihr Material sammelt sie dort, die Geschichten, die ihre Objekte erzählen, sind Geschichten vom Rhein. Zu sehen ist die Ausstellung im Paul-Gerhardt-Haus.

Andrea Mohr lebt in Urdenbach und hat vom Atelier aus Blick auf den Rhein: „Meine Flusslandschaften erzählen vom Lebensfluss und menschlicher Gemeinschaft.“ Die gelernte Vergolderin mit Studien in London und Wien zeigt im Kirchenraum des Heerdter Paul-Gerhardt-Hauses Bilder und Objekte, die das Fazit vermitteln: „Wir sitzen alle in einem Boot.“