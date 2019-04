Shopping : Lange Zoonacht rund um die Rethelstraße

Düsseltal Rund um die Rethelstraße können Kunden sich am morgigen Donnerstag, 11. April, viel Zeit lassen mit den Shoppen. Denn viele der inhabergeführten Geschäfte laden zur langen Zoonacht ein und schließen ihre Ladentüren erst um 21 Uhr.

In der Buchhandlung Bolland & Böttcher gibt es zum Beispiel neben Prosecco und Knabbereien für jeden Kunden eine kleine Überraschung. Außerdem kann man an einem Ostergewinnspiel teilnehmen und Bücher-Gutscheine gewinnen. Gekaufte Bücher können passenderweise direkt im neuen „Zoo-Beutel“ mitgenommen werden, gerade ist die Neuauflage der in Düsseltal inzwischen sehr beliebten Tasche eingetroffen.