Tiere in Düsseldorf : Dem Ganter aus Grafenberg geht’s gut

Ein Zettel an einem Baum informiert Spaziergänger im Ostpark: Der Vogel mit der alten Beinverletzung braucht gar keine Hilfe.

Die Nilgänse, die an den Teichen in Zoo- und Ostpark leben, sind Menschen gegenüber nicht scheu. Nur wenn sich Spaziergänger ihnen auf wenige Meter nähern, trotten sie, meist eher gelangweilt als aufgeregt, in Richtung Wasser. Dabei fällt ein Vogel auf: Die männliche Gans, Ganter genannt, hinkt stark auf dem linken Bein. Bereits mehrfach wurde deswegen Hilfe für das Tier gerufen – unnötigerweise, wie Stefan Bröckling vom Verein Düsseldorfer Tiernotruf erklärt. „Ich kenne den Vogel. Sein Hinken kommt von einer alten Verletzung, die nicht ordentlich verheilt ist. Aber er kommt damit zurecht“, so Bröckling.