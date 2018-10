Vorstellung mit Regisseur im Cinema : Werk mit Autor

Nach der Abendvorstellung von „Werk ohne Autor“ im Cinema in der Altstadt traten Regisseur Florian Henckel von Donnersmarck und Schauspieler Sebastian Koch zu später Stunde vor das Publikum. Unter den Zuschauern war auch Hollywood-Darsteller Ralf Möller.

Kaum hatte Regisseur Florian Henckel von Donnersmarck nach der Vorstellung von „Werk ohne Autor“ das Cinema betreten, kam er auch schon auf die Dreharbeiten in Düsseldorf zu sprechen. Die Kunstakademie war ein herausragender Schauplatz in seinem dreistündigen Film über die Lebensgeschichte des Malers Gerhard Richter. „Wir hielten uns wochenlang in der Stadt auf und haben hier besonders viel gearbeitet“, erzählte der Regisseur. „Es war ein sehr schönes Erlebnis, wie selbstverständlich die Menschen in Düsseldorf mit der Kunst umgehen. Sogar in Restaurants trifft man auf Bilder, die sonst in Museen hängen.“