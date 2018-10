Justiz : Werner Richter ist neuer Präsident des Oberlandesgerichts

Der 59-Jährige soll im November in sein neues Amt eingeführt werden. Seine Vorgängerin Ann-José paulsen ging im Februar in den Ruhestand.

(nic/ujr) Werner Richter ist neuer Präsident des Oberlandesgerichts (OLG) Düsseldorf. Er tritt die Nachfolge von Anne-José Paulsen an, die Ende Februar in den Ruhestand gegangen ist. NRW-Justizminister Peter Biesenbach habe dem 59-Jährigen die Ernennungsurkunde ausgehändigt, teilte das Ministerium am Freitag mit. Am 26. November soll Richter feierlich in sein neues Amt eingeführt werden. Zuletzt war er Leiter der Zentralabteilung des Justizministeriums NRW.