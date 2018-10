Düsseldorf: Fünf Spielhallen müssten im Stadtbezirk 9 schließen

Düsseldorf-Süd Der neue Glücksspielvertrag sieht vor, dass es im Umkreis von 350 Metern nur eine Spielhalle geben darf.

Seit über einem Jahr beschäftigt sich die Stadtverwaltung mit den Spielhallen in Düsseldorf. 97 gibt es an 65 Standorten. Laut des neuen Glücksspielvertrages, der seit 1. Juli 2017 gilt, gibt es strengere Regelungen. So sollen Spielhallen künftig einen Mindestabstand von 350 Metern Luftlinie einhalten. Wo das nicht der Fall ist, müsste eine geschlossen werden.

Das betrifft auch den Stadtbezirk 9, wie die Verwaltung der zuständigen Bezirksvertretung nun auf Anfrage der Grünen mitteilt. In den zum Stadtbezirk zugehörigen Stadtteilen von Wersten bis Urdenbach liegen neun Spielhallen. Bislang wurde nur der an der Schneidemühler Straße 11 in Hassels eine glücksspielrechtliche Erlaubnis erteilt, da in derem Umkreis keine weitere Spielhalle liegt.

Zu eng im Stadtteil beieinander liegen jeweils diese Spielhallen:iIn Holthausen an der Henkelstraße 7 und der Kölner Landstraße 480; in Reisholz an der Henkelstraße 261 und zwei an der 295 sowie in Benrath an der Urdenbacher Allee 3 und Urdenbacher Allee 5 (zwei Spielhallen). „Die Spielhallen in Holthausen, Reisholz und Benrath halten jeweils den Mindestabstand von 350 Metern Luftlinie zueinander nicht ein. Mithin kann in jedem Stadtteil nur ein Spielhallenstandort erhalten bleiben. Zudem darf an jedem Standort nur noch eine Spielhalle betrieben werden, wegen des Verbots von Mehrfachkonzessionen“, führt die Verwaltung aus.