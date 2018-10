Tote Hosen begeistern Fans und Fortuna in Düsseldorf

Fans und Fortuna feiern in der Arena mit

Düsseldorf Schöner konnten sich Campino & Co das Finale ihrer „Laune der Natour“ kaum vorstellen. Zum Auftakt gab es tolles Wetter und viele gut gelaunte Fans.

Bei sommerlichen Temperaturen konnte das Arena-Dach am Freitagabend geöffnet bleiben. Beste Open-Air-Stimmung also in Düsseldorfs guter Stube, und natürlich waren viele bekannte Gesichter unter den Besuchern.