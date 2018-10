Friedrichstadt: So war der Abend 2018 auf der Friedrichstraße

Einkaufen : Einkaufsabend soll nur der Anfang sein

Vor vielen Geschäften der Friedrichstraße hingen pinke Luftballons. Die Menschen hatten bis 22 Uhr Zeit zum Bummeln und zum Quatschen. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Friedrichstadt/Unterbilk Die Initiatoren planen weitere Events auf der Friedrichstraße.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bernd Schuknecht

Seit die WestLB aufgelöst und der Stern-Verlag geschlossen wurde, hat die Friedrichstraße merklich an Kundenpotential verloren. Dietmar Wolf, Grünen-Politiker in der Bezirksvertretung 3, wollte in seinem Viertel gegensteuern und fand unter zahlreichen Einzelhändlern, und auch Ketten, engagierte Mitstreiter für die Belebung der Einkaufsmeile. „Die Friedrichs“, wie sich das Team nennt, präsentierte als erstes Ergebnis der Initiative die Veranstaltung „Dein Abend auf der Friedrichstraße“, an dem sich insgesamt 43 Einzelhändler, Dienstleister und Gastronomen beteiligten.

Besondere Aktionen hatten sich die Organisatoren ausgedacht – Musik, Zirkus, Gastronomie. Und obwohl das Wetter nicht besser hätte sein können, verlief sich das Publikum ein wenig auf der Einkaufsmeile zwischen dem Bahnhof Bilk und dem Graf-Adolf-Platz, einige Anbieter aber bekamen ein gutes Feedback,der Metzgerei-Imbiss Pick & Goertz ebenso wie der Holycraft Beer Store, wo DJ Sascha mit Clubsounds das „Beer-Tasting“ musikalisch begleitete.

„Für den Kick-off dieser Straßen-Präsentation sind wir mit der Resonanz sehr zufrieden, wir werden weitermachen, mindestens einmal im Jahr. Und vielleicht werden wir es in Zukunft auch schaffen, dieses Fest auf einer gesperrten Straße zu veranstalten, wie beim Lorettostraßenfest“, sagt Thorsten Kulmann, Mitinhaber des Spezialladens für Craft-Biere und Mitinitiator der Aktion. „Perspektivisch sehe ich mit dieser Aktion auf jeden Fall eine Möglichkeit, die Straße nachhaltig zu beleben. Ein willkommener Nebeneffekt ist zudem, dass die Einzelhändler sich mal kennenlernen, was wichtig für weitere gemeinsame Aktionen ist, an denen sich auch noch mehr beteiligten könnten“, meint Carsten Behr von Orthopädie-Schuhtechnik Schönwalder, der für eine Spende an die Caritas-Kindereinrichtung St.-Raphael-Haus Hände und Füße von Passanten in Gips goss.