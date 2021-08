Fernsehen aus Düsseldorf : TV-Doku greift Diskussion um 39er-Denkmal auf

Düsseldorf In einer Dokumentation auf 3Sat am 21. August wird „das steinerne Erbe des Nationalsozialismus“ thematisiert. Dabei spielt auch das 39er-Denkmal auf dem Reeser Platz ein Rolle.

Der Fernsehsender 3Sat zeigt am Samstag, 21. August, von 19.20 bis 20 Uhr die Dokumentation „Propaganda aus Stein – Das steinerne Erbe des Nationalsozialismus bröckelt“. Zum Hintergrund: An vielen faschistischen Bauwerken und Denkmälern in Deutschland nagt die Zeit, Sanierungen stehen an. Und die sind nicht gerade billig. Was also tun mit dem Nazi-Erbe?