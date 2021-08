Brauchtum in Düsseldorf : Peter Schwabe erhält Jakob-Faasen-Plakette

Düsseldorf Die Bilker Schützen und die Kreissparkasse Düsseldorf küren den Präsidenten des Stadtsportbundes. Schwabe habe sich stets in besonderem Maße für die Belange der Sportvereine in Düsseldorf eingesetzt.

Nach einem Jahr Corona-Zwangspause verleihen die Bilker Schützen und die Kreissparkasse Düsseldorf wieder eine der begehrtesten Auszeichnungen im Düsseldorfer Brauchtum: die Jakob-Faasen-Plakette. Nominierter Preisträger ist dieses Mal der Präsident des Düsseldorfer Stadtsportbundes, Peter Schwabe. Die Ehrung soll an Menschen gehen, die sich in besonderem Maße für gesellschaftliche Belange in Düsseldorf und in der Region einsetzen. Und die Liste der bisher Ausgezeichneten ist mit Josef Hinkel, Wolfgang Rolshoven, Pater Wolfgang, Marlies Smeets und Jacques Tilly ebenso lang wie prominent besetzt.

Die Dienste des nominierten Preisträgers für den Sport in der Landeshauptstadt seien unbezahlbar, findet auch Ulrich Müller: „Er ist das Sprachrohr für die Sportvereine in der Stadt, fördert Breiten- wie Spitzensport. Peter Schwabe hält die Menschen im wahrsten Sinne des Wortes in Bewegung.“ Und dennoch sei Peter Schwabe eher ein Mann der leiseren Töne, so höre man immer wieder. „Sein Herz schlägt für den Sport in der Landeshauptstadt – genauer für 360 Sportvereine mit rund 137 000 Mitgliedern. Er ist Ansprechpartner für Fortuna, die DEG, den Rochusclub, aber auch für den kleinen Turnverein, die zahlreichen Fußballvereine oder eben auch den Sportschützen der Landeshauptstadt“, so Müller. Schwabe höre zu, gebe wertvolle Ratschläge und kämpfe für den Erhalt der Sportstätten in der Landeshauptstadt. Vielen Vereinen seien in der Pandemie wichtige Einnahmen weggebrochen. Abhilfe schaffen soll ein „Pakt des Sports“, den Schwabe zwischen Stadt und Stadtsportbund maßgeblich initiiert hat – ein großes Stück Planungssicherheit für die vielen Sportvereine.