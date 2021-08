Fußball-Bezirksliga : DJK Twisteden will eine gute Rolle spielen

Kevelaer Seit 2017 spielt die erste Mannschaft in der Fußball-Bezirksliga und hat sich etabliert. Der neue Coach Markus Hierling setzt für die neue Saison verstärkt auf den Nachwuchs. Rainer Winkels ist als Co-Trainer wieder an Bord.

Es gibt in der Fußball-Bezirksliga noch eine Handvoll Vereine, die sich nicht an finanziellen Verpflichtungen von Spielern beteiligen. Dazu gehört auch die DJK Twisteden, die ihre erste Mannschaft überwiegend aus eigenen Akteuren bestückt. Dieses Konzept hat sich in den vergangenen Jahren bewährt. Seit dem Aufstieg im Jahr 2017 hat die DJK ihren Platz in der Bezirksliga gefunden.