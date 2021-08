Düsseldorfer Kandidaten-Check : So will Uta Opelt in den Bundestag einziehen

Uta Opelt auf dem Heine-Platz. Sie fürchtet um die Innenstädte. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Opelt steht auf einem guten Listenplatz ihrer Partei – und dürfte im September in den Bundestag einziehen. Die 50-Jährige ist die dominierende Figur der Düsseldorfer AfD und führt Kreisverband und Ratsfraktion.

Von Arne Lieb Redakteur für Kommunalpolitik in Düsseldorf

(arl) Bei der Bundestagswahl am 26. September wird in den beiden Düsseldorfer Wahlkreisen jeweils ein Direktmandat vergeben. Um bei der Wahlentscheidung zu helfen, stellen wir die Bewerber der sechs im Bundestag vertretenen Parteien vor – zunächst aus dem südlichen Wahlkreis 107.

Wer ist die Kandidatin? Uta Opelt, 50 Jahre, ist die dominierende Figur der Düsseldorfer AfD. Sie führt seit 2020 den Kreisverband und die Ratsfraktion. Opelt ist nach eigenen Angaben Wirtschaftswissenschaftllerin, Diplom-Kauffrau, außerdem gelernte Maurerin und Fachsportlehrerin für Tennis. Sie wuchs in Halle/Saale auf. Die Mutter einer erwachsenen Tochter lebt in Gerresheim.

Was sind die wichtigsten politischen Stationen? Opelt trat 2013 in die AfD ein und gehört damit zu den Gründungsmitgliedern des Kreisverbands. Als Auslöser nennt sie die Bankenrettung und Kritik an einer falschen Konstruktion des Euros – damals die wichtigsten AfD-Themen. Seit 2017 sitzt sie im Stadtrat, seit der jüngsten Wahl als Vorsitzende der dreiköpfigen Fraktion. Die Fraktion ist im Rat isoliert und versucht derzeit, mit einer Schwemme von Anfragen und Anträgen mehr Aufmerksamkeit zu erlangen; zuletzt forderte sie etwa ein Verbot von Gendersprache und polemisierte gegen die Regenbogen-Aktion vor dem EM-Spiel gegen Ungarn.

Wofür steht die Kandidatin politisch? Opelt kritisiert die Auswirkungen der aus ihrer Sicht völlig überzogenen Corona-Maßnahmen für die Wirtschaft und fürchtet unter anderem sterbende Innenstädte. Sie fordert ein Ende der derzeitigen Strategie mit Tests, Masken und Einschränkungen des Alltags. Außerdem sieht sie die EU als Negativgeschäft für Deutschland.

Was will die Kandidatin für Düsseldorf erreichen? Neben dem Ende der Coronamaßnahmen fordert Opelt einen stärkeren Einsatz gegen Clan- oder Drogenkriminalität, weniger Investitionen in den Klimaschutz und mehr Straßensanierungen.