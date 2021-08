Verkehrsplanung in Düsseldorf : Politik trifft sich zur Sondersitzung für Radschnellweg

Düsseldorf Das Thema drängt, die Verwaltung will mit den Planungen vorankommen. Auch wenn die Bezirksvertretung 3 nicht die Entscheidung trifft, möchte sie doch laut ihre Kritik äußern an dem geplanten Radweg auf dem Deich.

Eigentlich steckt die Politik noch mitten in der Sommerpause. Weil aber ein Thema drängt, treffen sich die Mitglieder der Bezirksvertretung 3 am Dienstag, 17. August, zu einer Sondersitzung im Stadtteilzentrum Bilk an der Bachstraße. Ab 17 Uhr wird über den geplanten Radschnellweg diskutiert, der zwischen Langenfeld und Monheim verlaufen soll.

Was genau ist geplant? Drei Varianten sind für den Radschnellweg erarbeitet worden. Das Amt für Verkehrsmanagement favorisiert die Route, Kostenpflichtiger Inhalt die von der Josef-Kardinal-Frings-Brücke über den Hammer, Volmerswerther und Fleher Deich bis zur Himmelgeister Straße/Ecke Universitätsstraße führt. Von dort soll es dann in Richtung Süden gehen. Alternativ wurde in einer Machbarkeitsstudie ein Trassenverlauf über den Südring und die Münchener Straße bis zur Universitätsstraße geplant. Der Nachteil an diesem Verlauf: Mit dem Ausbau der Radwege im Seitenraum müssten satzungsgeschützte Baumreihen auf beiden Seiten der Straße gefällt werden. Außerdem müsste der Radschnellweg besonders geschützt werden – vor allem an den Knotenpunkten der sechsspurigen Hauptverkehrsader. Eine dritte Variante hat die Verwaltung schon im Vorfeld ausgeschlossen: Diese Route würde von der Südbrücke über den Aderdamm, den Aderräuscherweg, den Krahkampweg bis zum Fleher Deich führen.