Kinder in Düsseldorf : Street Art-Workshop für Kinder zu Nachbarschaft und Nachhaltigkeit

Kinder in Düsseldorf

Düsseldorf Gemeinsam mit dem Künstler Cole Blaq haben zwölf Kinder an der Heyestraße mit Sprühkreide auf die beiden Themenkomplexe aufmerksam gemacht.

Im Rahmen eines Workshops haben sich zwölf Kinder in Gerresheim mit den Themen Nachbarschaft und Nachhaltigkeit beschäftigt. Als Treffpunkt diente das Pavillonprojekt der Kunstakademie „A Circus“, das noch bis zum 25. September auf dem Vorplatz der ehemaligen Unfallkasse an der Heyestraße Station macht. Am Nachmittag wurden die teilnehmenden Kinder aus Gerresheim-Süd von dem Street-Art-Künstler Cole Blaq und Mitarbeitern der Stadt begrüßt, die ihnen zunächst altersgerechte Informationen zum Thema Agenda 2030 mit den dort formulierten 17 Nachhaltigkeitszielen gaben.