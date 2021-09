Klimaschutz in Rheurdt : Erster Workshop zur Fokusberatung Klimaschutz

Bürgermeister Dirk Ketelaers ist froh, nun mit Ralf Spenge einen Klimamanager in der Verwaltung zu haben. Foto: Norbert Prümen

Rheurdt Das Klimaschutzkonzept nimmt Form an. Die Vorbereitung begannen mit einem Workshop für die Mitarbeiter des Rathauses. Am Freitag folgt ein Workshop für die Politik und am 28. September für alle Bürger.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Peter Gottschlich

Die ersten Schritte in Richtung Klimaschutzkonzept sind gesetzt. Am Montag letzter Woche gingen die Mitarbeiter des Rathauses in Klausur. Sie besuchten einen Workshop, um Handlungsfelder festzulegen, die in der Ökogemeinde besonders wichtig sind. „Ausbau regenerativer Energien, Mobilität, Gebäudesanierung, Klimafolgenanpassung und das Handeln der Verwaltung kamen als die fünf Felder heraus“, sagt Ralf Spengel als neuer Klimaschutzmanager. „Diese Felder können die Bürger und Verwaltungsmitarbeiter sozusagen selbst vor Ort beackern. So können sie Einfluss auf den Klimaschutz nehmen. Die Verwaltung kann zum Beispiel eigene Gebäude energetisch sanieren, nachhaltiges Material bestellen oder die Lade-Infrastruktur für E-Fahrräder und E-Autos ausbauen.“

In dieser Woche setzt die Politik den zweiten Schritt. Am Donnerstag, 16. September, kommen um 18 Uhr im Ratssaal zehn Politiker zusammen, aus jeder Fraktion zwei, um ihre Gedanken zum Klimaschutz in einem Workshop zusammenzutragen. Wie der erste Workshop ist dieser ein Projekt der Fokusberatung Klimaschutz, die vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit gefördert wird.

Am Dienstag, 28. September, beginnt um 18 Uhr in der Martinusgrundschule der dritte Workshop. „Eingeladen sind alle Rheurdter, um ihre konkreten Ziele für den Klimaschutz einzubringen“, sagt Bürgermeister Dirk Ketelaers. „Wir wollen beim Wattbewerb dabei, die Leistung der Photovoltaikanlagen erhöhen, am besten verdoppeln. Die Zeit war nie so gut dazu. Dafür wollen wir werben.“