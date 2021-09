Serie Hausbesuch : Nachhaltig übernachten in Meerbusch

Büderich Michaela und Michael Hagen empfangen in ihrem Drei-Sterne Hotel Gäste aus aller Welt. Die Eheleute bieten aber auch der Kunst an den Hotelwänden eine Heimat auf Zeit.

Das „Hotel Villa Meererbusch“ an der Hindenburgstraße in Meerbusch ist bis auf eine kurze Ausnahme, als es als Geburtshaus nach dem Krieg umfunktioniert wurde, schon immer ein Hotel/Gästehaus gewesen. Als das Villenviertel in Meerbusch geplant wurde, legte Architekt Fritz August Breuhaus direkt auch Pläne für ein Gästehaus vor, in dem die Bewohner der neuen Villen, zumeist Industrielle, Anwälte oder Künstler, ihre Gäste aus der ganzen Welt standesgemäß unterbringen konnten.