Londoner Oktett beim Düsseldorf Festival : Großer Gesang jenseits der Stille

Düsseldorf Das Londoner Vokalensemble voces8 zelebriert in nahezu ausverkaufter Johanneskirche Gesangskunst in Perfektion: mit den Körpern der Sänger als Instrumente.

An diesem Abend ohne Unterlass. Egal ob Schütz oder Rheinberger, Britten oder Sigurbjörnsson, Frank Sinatra oder Mendelssohn-Bartholdy. Immer stehen da vorn auf den Stufen des Chors Zauberer des Chorgesangs und zelebrieren ihre Kunst. Benjamin Brittens „Hymn to St. Cecilia“, eigentlich ein massives Chorwerk, steht als Anspruchsgipfel im Mittelpunkt. Zwölf Minuten Hochspannung und Formexperimente. Expressive Dynamik, skurrile Schnellsprech-Fuge. Wirklich anrührend aber sind die besinnlichen, die klanglich und harmonisch die tonalen Grenzen ausreizenden Stücke des Zwei-Stunden-Programms, die das alles, was voces8 ausmacht, zum Leuchten bringt. Der makellose hohe Sopran, die einzigartig aus Mann und Frau gemischte Alt-Fraktion, die zarten Tenöre und der schwerelose Bass, der selbst beim russischen Tieftönen noch lächeln kann. Das alles garniert mit launigen Moderationen in der Muttersprache der Sängerinnen und Sänger.

So findet mit voces8 das diesjährige Düsseldorf Festival den erwarteten musikalischen Höhepunkt. In einem Konzert, das bis auf die peniblen Einlasskontrollen und die Aufforderung ans Publikum, in der Kirche die Masken nicht abzulegen, an Vor-Corona-Zeiten erinnert. In der Pause gibt’s Wein und Selters, am CD-Verkaufsstand signieren die Sänger und plaudern mit den Fans. Selbst hinterher steht noch ein Bad in der Menge an. Da hatte voces8 mit Mendelssohns Elias-Schmachtfetzen „Denn er hat seinen Engeln...“ sein Publikum mit der zweiten Zugabe in vollkommene Seligkeit versetzt.