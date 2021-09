Wohnungsbau in Düsseldorf : Bürger sollen bei neuer Wohnbebauung mitreden können

Das Gebiet am östlichen Rande des Stadtteils Angermund soll entwickelt werden. Foto: Landeshauptstadt Düsseldorf

Düsseldorf Für die Freifläche „Östlich Zur Lindung“ wird eine neue Form der Bürgerbeteiligung geplant. Dazu gehören eine Ausstellung und Online-Präsentationen.

Von Julia Brabeck

Das 4,5 Hektar große Areal „Östlich Zur Lindung“, das sich größtenteils in städtischem Besitz befindet, soll ein locker bebautes Wohngebiet werden. Dabei soll eine Abrundung des Siedlungsrandes unter Berücksichtigung vorhandener Grünstrukturen erfolgen. An den Planungen in Angermund sollen die Bürger mit einer mehrteiligen Workshop-Reihe beteiligt werden.

Die erste öffentliche Veranstaltung dazu fand bereits im August 2019 statt. Dabei konnten die Bürger mit Fachleuten an mehreren Ständen zu unterschiedlichen Aspekten wie die verkehrliche Erschließung und den Überflutungsschutz diskutieren und eigene Ideen und Wünsche vortragen.

Darauf aufbauend hat das Stadtplanungsamt mit Unterstützung der Fachämter unterschiedliche Entwurfskonzepte erarbeitet. Diese sollten eigentlich in einer zweiten öffentlichen Veranstaltung vorgestellt und diskutiert werden. Danach sollte eine Kommission die Entwürfe prüfen und das am besten geeignete Konzept als Grundlage für das weitere Verfahren empfehlen. Aufgrund der Pandemie konnte die Durchführung des zweiten öffentlichen Workshops in der geplanten Form jedoch noch nicht stattfinden.

Da nach wie vor unklar ist, wann wieder eine Präsenzveranstaltung möglich ist, hat die Verwaltung der Bezirksvertretung 5 vorgeschlagen, anstelle des Workshops eine hybride Form der Beteiligung durchzuführen. Dafür sollen nun die Entwürfe inklusive Erläuterung auf einer Website präsentiert werden. Interessierte Bürger haben dann die Möglichkeit, Anregungen und Anmerkungen per E-Mail oder die Kommentarfunktion abzugeben. Parallel dazu ist geplant, die Entwürfe in Form einer Ausstellung vor Ort in Angermund zu präsentieren. Auch hier soll eine Möglichkeit für Rückmeldungen integriert werden. Die Bezirksvertretung hat diesem Verfahren mehrheitlich zugestimmt.