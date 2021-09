Wohnbebauung in Düsseldorf : Postareal in Unterrath wechselt den Besitzer

Düsseldorf Was auf dem zentral gelegenen Areal an der Kalkumer Straße entstehen soll, wird gemeinsam mit der Stadt entwickelt. Das kündigt der Investor an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Julia Brabeck

Der auf die Entwicklung, Planung und Realisierung sowie die Revitalisierung von Wohnprojekten für Senioren und die Initiierung von Quartiersentwicklungen spezialisierte Neusser Projektentwickler und Investor Pheroh hat das Gelände an der Kalkumer Straße 70 erworben. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.