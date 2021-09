Orgelmusik in Düsseldorf : Start des Orgelfestivals in der Petruskirche

Die HSD Big Band gestaltet die Eröffnungsveranstaltung des Internationalen Orgelfestivals mit. Foto: HSD

Düsseldorf Bei der Musikreihe sind abwechslungsreiche Veranstaltungen für alle Generationen geplant. Mit dem abwechslungsreichen Programm soll die Vielfältigkeit der Orgel dargestellt werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Julia Brabeck

Das diesjährige 16. Internationale Düsseldorfer Orgelfestival (IDO) startet am Samstag, 25. September, mit gleich drei abwechslungsreichen Konzerten in der evangelischen Petruskirche, Am Röttchen 10. Den Auftakt um 16 Uhr macht die Big Band der Hochschule Düsseldorf und Gero Körner an der Hammond-Orgel, sowie Martin Reuthner an der Trompete, der auch die Leitung inne hat. Die Big Band hat seit ihrer Gründung 2004 jede Menge Auszeichnungen eingeheimst.

Michael Schütz will die Zuhörer in die Welt der populären Hits aus Pop, Rock und Filmmusik entführen. Durch den Klang der Pfeifenorgel erhalten etwa Bohemian Rhapsody (Queen), Dancing Queen (Abba) und Smoke on the Water (Deep Purple) eine individuelle und spannende Aura. Seit 1994 ist Michael Schütz Dozent für Popmusik an verschiedenen Hochschulen. Beginn ist um 18 Uhr.

Gleich im Anschluss um 20 Uhr werden zwei Klassiker der Orgelliteratur den Eröffnungsabend beschließen. Ludwig van Beethoven mit der Symphonie Nr. 5 c-moll, Op. 67 und die Symphonie Nr. 3 c-moll, die „Orgelsymphonie“ von Camille Saint-Saëns, stehen auf dem Programm. Es spielen Thorsten Andreas Pech (Orgel), Frederike Möller, Yukiko Fujieda (Klavier) und das Orchester der Ruhr-Universität Bochum unter der Leitung von Nikolaus Müller.