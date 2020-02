Parkprobleme in Düsseldorf : Wieder Ärger um Parkplätze für Flughafenparker

Parkprobleme in Düsseldorf

Das Grundstück an der Theodorstraße ist unbefestigt und deshalb laut Umweltamt für eine Parknutzung nicht zulässig. Foto: Julia Brabeck

Nord Obwohl das Parken auf einigen Grundstücken nicht zulässig ist, werden dort weiterhin Fahrzeuge abgestellt.

Zugeparkte Parkplätze durch Fluggäste sind ein Problem, das seit vielen Jahren die Anwohner der Stadtteile rund um den Flughafen ärgert und die Bezirkspolitiker beschäftigt. Teilweise werden die Wagen von einzelnen Reisenden abgestellt, welche Parkgebühren sparen wollen, teilweise werden aber auch ganze Straßenzüge systematisch von Parkfirmen zugestellt, die mehr Aufträge annehmen, als tatsächlich Plätze auf dem eigenen Firmengelände vorhanden sind. In letzter Zeit müssen sich die Politiker auch immer wieder mit neuen Problemen herumschlagen. So mieten Parkfirmen Flächen an und parken diese zu, die gar nicht für solch eine Nutzung geeignet sind, eine Genehmigung deshalb nicht vorliegt.