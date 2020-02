Lesen in Düsseldorf : Pfarrbücherei schließt nach 40 Jahren

Lörick Weil der Raum zu versteckt liegt und die Ausleihen zurückgegangen sind, machen die Lörickerinnen Schluss.

Durch den Haupteingang geht es vorbei an einem leeren Empfang, weiter durch eine Glastür, die Treppen runter, dann links, einmal quer durch die Cafeteria, in der Senioren gerade Lieder singen. Irgendwo versteckt ist dort eine Tür, die zur kleinen Pfarrbücherei Maria Hilfe in Lörick führt. Barbara Dianati stolpert fast rein, ein bisschen abgehetzt sieht sie aus. Sie schließt die Tür schnell hinter sich, weil es so laut ist da draußen. Sie spaziert durch die zwei Gänge, schaut sich um in den Regalen, greift nach einigen Büchern und gibt die alten bei Maria Becker ab. Barbara Dianati hat seit 17 Jahren eine Ausleihkarte, einmal im Monat holt sie sich Nachschub. Mit dem Rad braucht sie zwei Minuten von zu Hause – ein Luxus, den die Lörickerin bald nicht mehr haben wird. Denn die Pfarrbücherei wird nach mehr als 40 Jahren schließen, die letzten Bücher können am 29. Februar ausgeliehen werden. „Am 1. April ist dann endgültig Schluss hier“, sagt Maria Becker, die 35 Jahre lang ehrenamtlich in der Bücherei gearbeitet hat.