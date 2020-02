Leben in Düsseldorf Hellerhof : Es gibt wieder einen Stadtteiltreff

Hellerhof Das Team der Hellerhofer Jugendfreizeiteinrichtung St. Matthäus lädt einmal im Monat alle Generationen an die Frühstückstafel. Vor zwei Jahren war der regelmäßige Treff eingestellt worden, nun soll er wiederbelebt werden.

Eigentlich ist das Haus, das sich an der Bertha-von-Suttner-Straße am Ende eines Stichweges befindet, die von der Katholischen Jugendagentur getragene Jugendfreizeiteinrichtung St. Matthäus. Doch da der Stadtteil Hellerhof nun nicht eben mit Treffpunkten gesegnet ist, hat der pädagogische Einrichtungsleiter Christoph Meiser mit seinem Team den monatlich stattfindenden Stadtteiltreff wiederbelebt. Viele Jahre kümmerte sich der Hellerhofer Bürgerverein federführend um den Treff in der Jugendeinrichtung. Ziel war es, dass die Besucher miteinander ins Gespräch kommen sollen. Doch die Ehrenamtler wurden immer älter, so dass der Stadtteiltreff dann vor rund zwei Jahren einschlief.

Zum jetzigen Zeitpunkt das Ehrenamt abgeben, würde nicht passen. Denn der Hellerhofer Bürgerverein hat viele Pläne. „Schauen Sie mal, es gibt in Hellerhof Kitas und eine Grundschul-Dependance“, erläuterte Mikat. Für eine immer älter werdende Gesellschaft gibt es hingegen nichts. Darum ist der Verein vor einem Jahr mit seinen Plänen an die Öffentlichkeit gegangen, in Hellerhof eine Seniorenresidenz bauen zu wollen. Diese soll aber nicht nur Pflegeplätze bieten, sondern vor allem Wohnraum für Menschen, die nicht mehr alleine in zu groß gewordenen Häusern leben möchten, aber zu fit sind für ein Pflegeheim. „Wer wie wir seit 40 Jahren in Hellerhof lebt, will hier nicht weg. Wir denken, dass der Bedarf für 80 Plätze da ist“, sagte der Vorsitzende. Auch wenn es den Stadtteil weniger trifft als Garath – auch in Hellerhof sinken die Einwohnerzahlen. „Wir waren mal über 6200, jetzt sind wir rund 5800.“ Die Befürchtung: Wenn es weiter abwärts geht, dann gibt es bald Einschnitte in der Infrastruktur. Immerhin gibt es in Hellerhof anders als in den vier Garather Unterzentren noch ein funktionierendes Einkaufszentrum mit einer Aldi-Filiale und einem Edeka. Dem Vorstand des Bürgervereins schwebt ein Genossenschaftsmodell vor; doch richtig weitergekommen ist er bei seinen Bemühungen noch nicht.