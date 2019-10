Urdenbacher Erntedankfest : Heckedrisser stellen Blotschenkönigspaar

Urdenbach Anja Lamberti und Pierre Schönen überzeugten die Jury beim Tanz um die Königswürde.

(rö) Traditionell endet das Urdenbacher Erntedankfest, das der Allgemeine Bürgerverein Urdenbach (ABVU) ausrichtet, mit dem Blotschenball am Montag. Und der Höhepunkt beim bunten Treiben im Festzelt ist das Austanzen des neuen Blotschenkönigspaares. Vier Paare stellten sich der Jury, die dann der Meinung war, dass Anja Lamberti mit ihrem Lebensgefährten Pierre Schönen die Nase vorn hatten. Auch Schönens Tochter Antonia (15) freute sich über den Erfolg des Vaters. Das Paar gehört der Erntedankgruppe Odebacher Heckedrisser an, die zuletzt im Jahr 2009/2010 das Königsblotschenpaar stellte. Am Abend feierten die neuen Hoheiten ihren Sieg. Mit dabei war ABVU-Vize Torsten Winter, der auch bei den Heckedrissern ist.