Düsseldorf-Urdenbach : Urdenbacher vermissen Radwege

Urdenbach Beim Dialog mit Oberbürgermeister Thomas Geisel in Urdenbach thematisierten die Bürger, dass Spielplätze und Radwege entfernt wurden. Unmut wurde am Umgang der Stadt mit dem Gutshof Niederheid geäußert.

Das 34. Bürgergespräch in seiner Amtszeit führte Oberbürgermeister Thomas Geisel am Dienstagabend nach Urdenbach in den Saal der Gaststätte Jägerhof. Der war schnell gut gefüllt und die Teilnehmer hatten sich entsprechend vorbereitet. So erwartete den OB ein breites Spektrum an Fragen, etliche Meinungsverschiedenheiten und eine lebhafte Diskussion. Die Bandbreite schloss fehlende Fahrradwege und beseitigte Spielplätze ebenso ein wie Aussichten auf das G-5-Netz und die Aufgabe der Sparkassenfiliale. Einige Bürger thematisierten auch die seit Jahren ausstehende Sanierung vom Gutshof Niederheid in Holthausen.