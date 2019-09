Filialschließung : Testlauf für Urdenbacher Sparkassen-Bus

Urdenbach Bei einem Besuch im Stadtteil musste sich Sparkassen-Vorstand Michael Meyer die Kritik der Urdenbacher anhören.

„Nähe ist einfach.“ Dieser Werbespruch prangt auf der Seite des roten Sparkassen-Busses, mit dem das Düsseldorfer Geldinstitut in Zukunft einige ländliche Stadtteile, darunter Urdenbach, mit persönlicher Beratung versorgen will. Dass dieses Vorhaben sich jedoch nicht so einfach umsetzen lässt, beweist der große Protest der Urdenbacher, die fürchten, mit der mobilen Lösung unzureichend versorgt zu sein. Gestern machte der Bus zum zweiten Mal Station vor der Filiale an der Kammerrathsfeldstraße, die zum Ende des Monats endgültig geschlossen wird.

Termine Der Sparkassen-Bus versorgt acht Stadtteile an vier Tagen in der Woche. In Urdenbach ist er immer montags von 13.30 bis 16 Uhr. An Feiertagen fällt der Termin ersatzlos aus.

Michael Meyer versprach allen Urdenbachern, man werde in den kommenden Monaten den Bedarf analysieren und entsprechend anpassen. „Unsere Statistiken und ihre Erfahrungen vor Ort werden dann zu einem Ergebnis führen, wie die Sparkasse in Zukunft präsent sein wird“, so Meyer, der den Urdenbachern versicherte, man werde sie im Stadtteil nicht alleinlassen. Neben dem Bus bleibt auch der Selbstbedienungsservice an der Kammerrathsfeldstraße erhalten. „Ich weiß, dass ist nicht, was Sie sich wünschen, aber das Beste, was wir in der Situation leisten können“, sagte Meyer zu den versammelten Anwohnern. Christoph Wylezol stimmt ihm zu. „Wir müssen zusammenarbeiten, um gemeinsam eine Lösung zu finden, mit der die Menschen vor Ort leben können“, sagte der Organisator.