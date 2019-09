Allgemeine Bürgerverein Urdenbach : Ein Ständebaum für Urdenbach

Am Sonntag um 14 Uhr wird das „Odebacher Böömsche“ auf dem Parkplatz Piels Loch eingeweiht.

Denn mit Gottes Segen – dafür sorgen die Pfarrer Thomas Jablonka von katholischer und Matthias Köhler von evangelischer Seite – soll der neue Ständebaum nun für die Ewigkeit halten, wie es Torsten Winter, stellvertretender Vorsitzender des ABVU, erzählt. Der neue Baum ersetzt den 1984 am Deich errichteten, der inzwischen nicht nur zu klein, sondern auch in die Jahre gekommen ist.

30.000 Euro musste der ABVU zusammenkratzen, um das Projekt umsetzen zu können. Wer sich nun fragt, warum die Kosten so hoch sind, dem sind hier ein paar Daten verraten: Der Baum ist 17 Meter hoch und 8,50 Meter breit. Die Verankerung im Boden wurde so gebaut, dass sie 14 Tonnen Last tragen kann. An den einzelnen Ästen sind die Wappen der Erntedankgruppen befestigt. Jede hat eine 70 Zentimeter hohe und 50 breite Stahlblechplatte bekommen, auf der das jeweilige Wappen der Gruppe auf einem Kunststoffteil befestigt wird. 35 Gruppen machen bei der Aktion mit. Zudem konnte der Verein Spenden einsammeln. Die Geldgeber sollen in einem zweiten Schritt noch besonders geehrt werden. Im nächsten Jahr soll noch das Umfeld des Ständebaumes ansprechend gestaltet werden. Die Unterstützer werden dann namentlich auf Tafeln erwähnt.