Großer Umzug im Düsseldorfer Süden : Alle Fakten zum Urdenbacher Erntedankfest

Der heutige Partyabend im Festzelt ist schon ausverkauft. Karten gibt es aber noch für Sonntagabend und den Blotschenball am Montag. Der beginnt um 12 Uhr.

(rö) Nicht nur für Urdenbacher ist der Besuch des großen Erntedankfest-Umzuges ein lohnenswertes Ausflugsziel. Hier sind alle Infos:



Start des Erntedankumzuges Um 13 Uhr setzen sich die 45 Erntegruppen mit ihren liebevoll geschmückten Wagen sowie die 17 Musikgruppen in Bewegung. Da die rund 1500 Teilnehmer durch ganz Urdenbach ziehen, kann man den Zug nicht verpassen. Die Vorsitzende des Ausrichters, dem Allgemeinen Bürgerverein Urdenbach, Brigitte Schneider, hat einen Guck-Tipp parat: „Der Josef-Kürten-Platz. Dort ist viel los, weil da ja auch der Ochs am Spieß gebraten wird und man kann wunderbar schauen.“ Wenn der Umzug durch ist, lohnt sich der Weg zur Böke Pomp; dort findet das traditionelle Rennen mit den Schubkarren, den Schürreskarren, statt.



Hinkommen Am einfachsten geht es mit dem Bus. Die Rheinbahn stellt ein zusätzliches Angebot auf der U71 (fährt bis Benrath S-Bahnhof) bereit. Von dort aus gelangt man mit den Buslinien 730, 778, 779, 784, 788 und 789 nach Urdenbach. Auch hier wird der Takt verstärkt. Bis zum S-Bahnhof können Auswärtige auch mit dem Auto anreisen, unter der Schnellstraße gibt es einen großen P&R-Parkplatz.



Sperrungen Die Ortseingänge von Urdenbach sind am Sonntag komplett zwischen 11 und 18 Uhr gesperrt. Auf der gesamten Zugstrecke gilt absolutes Halteverbot.



Zeltveranstaltungen Wer jetzt noch Karten für die Party heute Abend im Festzelt haben will, kommt zu spät. Sie ist ausverkauft. Tickets gibt es aber noch für die After-Zug-Party am Sonntag im Festzelt. Ab 17.30 Uhr werden dort die Sieger des Schürreskarrenrennens gekürt. Ab 18.30 Uhr legt DJ Chris auf. Karten an der Abendkasse kosten sieben Euro. Wer ab Montagmittag (12 Uhr) Freizeit hat, kann dabei zuschauen, wie das neue Blotschenkönigspaar gefunden wird. Karten an der Tageskasse kosten zehn Euro.