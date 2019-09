Düsseldorf-Urdenbach : Lernen vom Landespolizeiorchester

Urdenbach Das Blasorchester des Gymnasiums Koblenzer Straße ließ sich bei einem Workshop Tipps von den Profis geben.

In der Aula des Gymnasiums Koblenzer Straße probt am Mittwochmittag das Blasorchester der Schüler – allerdings nicht allein, sondern mit Musikern des Landespolizeiorchesters Nordrhein-Westfalen. Zwei Tage lang waren neun Profis zu einem Workshop bei den Schülern; gestern Mittag stand die gemeinsame Generalprobe für das Konzert am Freitag an.