TSV Urdenbach : TSV feiert Festakt zum Jubiläum

Der Verein mit seinen über 1000 Mitgliedern ist für die Zukunft gut aufgestellt. Am Dienstag um 17.30 Uhr kommt die Fortuna zum Jubiläumsspiel. Es gibt noch Karten an der Tageskasse.

(hel) Zu einem Festakt anlässlich seines 125-jährigen Bestehens hat der TSV Urdenbach Gäste aus Politik und Sport in die vereinseigene Halle an der Kammerrathsfeldstraße eingeladen. Im Glanz der frisch renovierten Sporthalle präsentierte sich der 1894 von Turnern gegründete Verein als moderner Sportclub, der – wie es der Vorsitzende Friedhelm Gutowski in seiner Festrede hervorhob – für die Zukunft bestens aufgestellt ist.