Kathrin Lohaus bietet alles an, was sich aus Schokolade machen lässt

Unterbilk Kathrin Lohaus setzt in „Bittersüß & Edelweiß“ an der Lorettostraße auf die süße Versuchung.

Die Leidenschaft für süße Sachen wurde Kathrin Lohaus mehr oder weniger in die Wiege gelegt, war doch ihr Großvater gelernter Bäcker. Gemeinsam mit ihm probierte sie schon als Kind gern neue Rezepte aus. So ist es kein Wunder, dass sie sich nach ihrer Schulzeit entschied, eine Ausbildung zur Konditorin zu absolvieren. „Ich habe in Münster in einem Mehrgenerationenbetrieb gelernt und hatte das Glück, dass dort noch alles in Handarbeit produziert wurde“, erinnert sich die 32-Jährige. Im zweiten Ausbildungsjahr lernte sie die Pralinenabteilung kennen – und wollte von dort nicht mehr weg. Nach der Lehre bekam sie ein Stipendium und konnte so ihre Meisterausbildung finanzieren, denn schon zu dieser Zeit war ihr klar, dass sie sich unbedingt selbstständig machen wollte. „Ich war randvoll mit Ideen, die ich in einem klassischen Betrieb nicht hätte verwirklichen können, zudem ist Schokolade mein absolutes Spezialgebiet“, erzählt Lohaus.