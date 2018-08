Ausgefallener Laden in Unterbilk

Margarethe Dawo bietet Kleidung, Accessoires und Einrichtungsgegenstände in ihrem Laden an der Lorettostraße an. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Unterbilk Seit mehr als sechs Jahren betreibt Margarethe Dawo ihren Concept Store an der Lorettostraße. Der etwa 90 Quadratmeter große Laden umfasst drei Räume. Entdecken können Kunden Kleidung, Wohnaccessoires, Schuhe, Taschen, Uhren und Sonnenbrillen.

Nach einem klassischen BWL-Studium arbeitete Margarethe Dawo zunächst viele Jahre in unterschiedlichen Unternehmen und Agenturen, war unter anderem für Marketingkonzepte und strategische Beratung zuständig. Mit Mode hatte sie – zumindest beruflich – nichts zu tun. Im Jahr 2002 hat sich die heute 57-Jährige mit einer eigenen PR-Agentur selbstständig gemacht. „Die Selbstständigkeit hat mir von Anfang an großen Spaß gemacht“, sagt sie. Schon damals entwickelte sie nebenbei ein Gespür für Trends, war mit ihrem Mann häufig in Paris und ließ sich inspirieren. „Im Sommer 2011 war dann für mich die Zeit gekommen, noch einmal etwas ganz Neues zu beginnen“, erzählt Dawo. Und als sie zufällig das frei gewordene Geschäft an der Lorettostraße entdeckte, war klar, dass es ein eigener Laden sein sollte. Seit einigen Jahren wohnte sie zu dieser Zeit bereits im Viertel, hatte die positive Entwicklung erlebt und war sicher, hier erfolgreich sein zu können.