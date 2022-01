Natur in Düsseldorf : Eine Vogel-Exkursion am Unterbacher See

Bei der Vogelexkursion am Unterbacher See fotografierten und beobachteten die Teilnehmer unter anderem Kormorane und Gänsesäge. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Vogelliebhaber haben bei einer Exkursion des Naturschutzbunds die Tiere in dem Düsseldorfer Naherholungsgebiet beobachtet. Derzeit sind 24 verschiedene Arten zu sehen.

Niemand weiß, woher Carlas Begeisterung für Vögel kommt. Aber das Interesse der Achtjährigen für „unsere gefiederten Freunde jeglicher Größe“ ist so groß, dass es inzwischen schon Vater Tobias gepackt hat. Kein Wunder also, dass das Vater-Tochter-Gespann bei der Vogel-Exkursion des Naturschutzbundes (Nabu) am Unterbacher See mit von der Partie war. „Ich bin eigentlich nur der Begleiter“, gesteht Tobias. „Aber wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, wird es immer interessanter.“

Vater und Tochter sind für die Suche nach Wasservögeln bestens gerüstet. Carla hat ein Buch zur Bestimmung der Vogelarten dabei und jeder hat ein Fernglas. Das ist für erfolgreiche Sichtungen unbedingt erforderlich, wobei die normalen Ferngläser mit ihrer nur acht- bis zehnfachen Vergrößerung für die Tour am Unterbacher See eigentlich nicht gut genug sind. Aus diesem Grund hat der Exkursionsleiter, der Ornithologe Norbert Maak, auch ein Spektiv, ein Fernrohr mit bis zu 50-facher Vergrößerung. „Das kann man in der Hand aber nicht ruhig genug halten“, sagt Maak. Er baut das Spektiv mit dem Drei-Bein-Stativ an einer Stelle des Unterbacher Sees auf, an der die Ufergewächse einen unverstellten Blick auf den See ermöglichen. „Da drüben ist ein Gänsesäger“, erklärt Maak der 18-köpfigen Exkursionsgruppe. „Das ist schon etwas Besonderes. Wenn überhaupt, findet man Gänsesäger nur im Winter hier.“ Die Artenvielfalt der Vögel ist in der kalten Jahreszeit deutlich höher als im Sommer. „Im Winter kommen zu den Arten, die eh immer am U-See zu finden sind, auch noch einige Wandervogelarten, die hier überwintern“, sagt Maak. So sind derzeit 24 verschiedene Vogelarten von B wie Brandgans bis Z wie Zwergsäger zu sehen.

Info Nabu sät auch Wildblumen aus Termin Die nächste Aktion des Nabu Düsseldorf ist für Samstag, den 5. Februar, geplant. Dann soll „In der Hött“ eine Wildblumenwiese für Insekten eingesät werden. Infos online www.nabu-duesseldorf.de/termine/pflegeaktion-nabu-feld

Beobachten alleine genügt Fabian und Susan aber nicht. Sie wollen auch fotografieren. „Tierfotografie ist mein Hobby. Ich bin gerne in der Natur. Der Drang, raus zu gehen, ist durch mein Hobby noch größer geworden“, so der 36-Jährige, der eine professionelle Ausrüstung mit Spiegelreflexkamera und 500-Millimeter-Zoom-Objektiv hat. Allerdings sind die grau-nieseligen Wetterverhältnisse kaum geeignet, die schönsten Bilder zu schießen. Schade, hat er doch einen Weg aus der Nähe von Bad Breisig auf sich genommen, um bei der Nabu-Führung dabei zu sein. Und doch findet Fabian, es hat sich gelohnt. „Ich bin zum ersten Mal bei so einer Gruppenführung dabei und zum ersten Mal am Unterbacher See“, sagt er. „Es ist schön hier. Nicht ausgeschlossen, dass ich wiederkomme.“