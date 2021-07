Regenfälle in Düsseldorf : Gehweg stürzt in den Unterbacher See ab

Der Gehweg wurde vom Starkregen nicht verschont und wurde gesperrt. Foto: Zweckverband Unterbacher See/RP

Düsseldorf Wegen eines Böschungsrutsches wurde ein rund 100 Meter langes Wegstück in den Unterbacher See in Düsseldorf gerissen. Auch die Strandbäder wurden vom Starkregen nicht verschont, sie werden aber am Wochenende öffnen.