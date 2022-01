Fußball : SC Unterbach hat eine gemischte Bilanz

UNTERBACH Trainer Roberto Marquez sieht bei den Unterbacher Bezirksliga-Fußballern noch Potenzial in der Chancenverwertung. Sonntag kommt der TSV Rondorf.

Weniger torreich ging es gestern im Vorbereitungsspiel gegen Ratingen 04/19 II zu. Im Anschluss an eine Ecke (21.) brachte Sven Gehrmann die Gastgeber per Kopfball in Führung. Faouzi El Makadmi, Christian Schuh und Tobias Schössler hätten noch vor dem Seitenwechsel erhöhen können. Mit dem frühen Ausgleich unmittelbar nach der Pause (46.) durch Ognjen Vucic, den die Unterbacher Abwehr allerdings in Abseitsposition gesehen haben wollte, fanden die Ratinger direkt wieder gut in die Partie. Trotz zahlreicher personeller Wechsel ließen die Gastgeber bis in die Schlussphase hinein keine weiteren Gegentore zu. Erst durch den späten Treffer (89.) von Philipp Mokwa nach einem präzise ausgespielten Konter siegten die Angerländer mit 2:1 (0:1).