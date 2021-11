Hoppeditzerwachen in Unterbach : Ganz ohne Prinz geht es nicht

Düsseldorf Auch in Unterbach ist der Hoppeditz erwacht – allerdings vor deutlich weniger Publikum als gewohnt. Wie es mit dem Sitzungskarneval weitergeht, ist noch unklar.

Doppelt übersichtlich war es in der Wichernhalle. Zum einen durften in der Veranstaltungshalle in Unterbach, in der normalerweise knapp 400 Zuschauerplätze zur Verfügung stehen, lediglich 120 Karten verkauft werden und die waren für das Erwachen des Unterbacher Hoppeditz nicht einmal vollständig an den Narren oder die Närrin gebracht worden. „Ich glaube, dass die stark gestiegenen Corona-Zahlen in den letzten 14 Tagen zu dieser verhaltenen Reaktion geführt haben. Das ist völlig verständlich“, sagt der Geschäftsführer des Karnevalsausschuss Unterbach (KA) Daniel Hein. Und wer dann doch die Einlassberechtigung in Form einer Eintrittskarte erworben hatte, musste sich erst einer strengen 2G-Üerprüfung unterziehen. „Da sind wir konsequent“, sagt Hein. „Wir haben ja für unsere Gäste, unsere Künstler und nicht zuletzt auch für uns selber eine Verantwortung.“