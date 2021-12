Unklarer Todesfall in Düsseldorf : Leiche eines 72-Jährigen am Unterbacher See gefunden

Kriminaltechniker sichern am Donnerstagvormittag Spuren im Bereich des Fundorts. Foto: RP/Patrick Schüller

Update Düsseldorf Am Spielplatz am Unterbacher See wurde am Donnerstag eine Leiche entdeckt. Klar ist, dass es sich bei dem Toten um einen 72-jährigen Mann handelt. Die Umstände seines Todes sind aber noch unklar.

Im Bereich des Kinderspielplatzes am Strandbad Nord ist am Donnerstag eine Leiche gefunden worden. Ein Passant hatte am Morgen die Leiche dort entdeckt, teilte die Polizei mit.

Gegen 8 Uhr wurden die Einsatzkräfte zum Unterbacher See gerufen. In der Nähe des Eingangs zum Strandbad lag der Mann leblos im Freien. Die Notärztin konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Klar ist mittlerweile, dass es sich bei dem Toten um einen 72 Jahre alten Mann handelt, die Identität ist der Polizei bekannt. Die Umstände seines Todes sind aber noch unklar.