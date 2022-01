Schweiz : Im Tal der röhrenden Hirsche

Der Schweizer Nationalpark ist ein Rückzugsgebiet für bedrohte Tiere und wanderfreudige Touristen. Und der einzige im ganzen Land.

Anreise mit der Bahn: werktags um 8.01 Uhr ab Düsseldorf via Frankfurt mit dem ICE ins schweizerische Landquart. Weiter mit dem Regionalexpress nach Zernez. (Ankunft: 16.26 Uhr) Von dort gute Busverbindungen an den Rand des Nationalparks.

Noch immer laufen rund 50 wissenschaftliche Studien in dem Park, unter anderem zum Klimawandel . Auf den haben Schmetterlinge offenbar bereits reagiert, die Biologen auch in höheren Lagen entdeckten.

Ab und zu ziehen auch Bären durch den Nationalpark, die aus dem norditalienischen Trentino einwandern. „Sie sind hier willkommen“, sagt Martin Schmutz. Doch nicht überall in der Schweiz. Südlich des Parks in Puschlav wurde im Februar 2013 Braunbär „M 13“ abgeschossen. Immer wieder hatte er sich in Dörfern herumgetrieben und keine Scheu vor Menschen gezeigt. Zuletzt sorgte der Petz für Schlagzeilen als er eine 14-Jährige so sehr erschreckte, dass sie mit einem Schock in eine Klinik eingeliefert wurde.