Stadtmitte: Brunnen soll noch vor den Ferien sprudeln

So soll er aussehen: Der neue Brunnen, der an der Ecke von Immermann- und Klosterstraße in Betrieb gehen soll. Foto: FSWLA

Stadtmitte 2017 hätte der Wassertisch an der Immermannstraße schon in Betrieb genommen werden sollen.

So richtig klar sind die Gründe für die Verzögerung bei der Inbetriebnahme des Brunnens an der Ecke Immermann-/Klosterstraße noch immer nicht geworden. "Aktuell werden noch technische Detailfragen zwischen Stadtwerken und Stadt geklärt", sagt ein Stadtsprecher. Vor allem seien die Lieferschwierigkeiten bei der Umlaufrinne Ursache für die Verzögerung gewesen, betont der Sprecher noch mal. "Es ist geplant, dass der Brunnen vor den Sommerferien in Betrieb gehen soll", sagt er.

Eine Rückmeldung von den Stadtwerken hat es nicht gegeben auf eine Anfrage vom vergangenen Dienstag. Erst war man sich dort nicht sicher, ob der Brunnen überhaupt in der Zuständigkeit der Stadtwerke liegt. Dann hieß es, man befinde sich in internen Prüfungen. Eigentlich hätte der Brunnen schon im Juli vergangenen Jahres angeschaltet werden sollen. Geplant ist, dass - wenn der Brunnen denn einmal angestellt wird - zehn kleine Fontänen in einer Höhe von 30 Zentimetern auf den runden Metalltisch plätschern, das Wasser soll in eine umlaufende Rinne fließen. So wie die übrigen Installationen im Stadtgebiet, die üblicherweise im April wieder ans Wassernetz gehen.