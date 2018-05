Stadtmitte: Comics waren schnell vergriffen

Stadtmitte Den "Gratis Comic Tag" nutzten vor allem viele Kinder für ein Schnäppchen.

In Düsseldorf herrschte schon bevor die teilnehmenden Buchhändler öffneten, ein großer Andrang. So warteten knapp 40 Menschen vor dem Eingang zur Mayerschen Buchhandlung an der Königsallee. In der ersten Stunde drängten dann mehr als 100 Personen an die ausgelegten Comics. Daher war es nicht verwunderlich, dass auch schon nach einer Stunde alle 400 bereitgestellten Comics in der Filiale vergriffen waren. Besonders die Comics mit dem Logo "Für Kids" erfreuten sich großer Beliebtheit. Viele Eltern waren mit ihren Kindern gekommen, um sich eines der Hefte zu sichern. So war auch Felix Rausch mit seinen beiden Söhnen in die Innenstadt gekommen, um sich das Angebot anzusehen. "Letztes Jahr waren hier noch deutlich weniger Menschen", sagt er. "Aber es ist schön zu sehen, dass die Begeisterung für Comics in Deutschland wächst." Bei dem nun schon seit neun Jahren in Deutschland, Österreich und der Schweiz stattfindenden "Gratis Comic Tag" wurden bisher 262 verschiedene Comic-Hefte kostenlos bereitgestellt. Der große Bruder in Amerika ist der seit 2002 veranstaltete "Free Comic Book Day".