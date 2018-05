2019 beginnt der Ausbau : Erster Blick in die neue Düsseldorfer Zentralbibliothek

Stadtmitte Im alten Postgebäude am Hauptbahnhof entsteht ein Kulturzentrum. Jetzt luden Stadt, Eigentümer und Planer zum Rundgang ein.

Staubige Flure, leerstehende Büros und riesige, dunkle Betonhallen - dass in dem alten Postgebäude am Hauptbahnhof in naher Zukunft ein riesiges neues Kulturzentrum entstehen wird, ist derzeit noch kaum zu erahnen. Außer natürlich, man wirft einen Blick auf die bunten Animationen, die Stadt, Eigentümer und Planer beim gestrigen Rundgang aufgestellt haben. Sie geben eine Vorstellung davon, was dort auf den 25.000 Quadratmetern, deren Herz die neue Zentralbibliothek ist, entsteht. Die Fakten zum Komplex mit dem Namen "KAP 1" am Konrad-Adenauer-Platz: