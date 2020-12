Hilfsangebote für Jugendliche in Düsseldorf : Umzug der Jugendberufshilfe steht fest

Am Standort der Jugendberufshilfe an der Oberrather Straße wird ein neues Angebot für junge Menschen gewünscht. Foto: Julia Brabeck

Rath Im Stadtteil werden die Pläne bedauert. Die Bezirksbürgermeisterin Birgit Schentek fordert deshalb am Standort eine neue Einrichtung, die junge Menschen unterstützen soll.

Der Aufsichtsrath der Jugendberufshilfe (JBH) hat sich für den Umzug der Zweigstelle in Rath an den Hauptstandort an der Emmastraße ausgesprochen. Dieser wird nun in den Sommerferien erfolgen. Das sorgt für viel Bedauern im Stadtteil, in dem die Einrichtung gut integriert ist. So hat dort die JBH zum Beispiel Aufträge wie das Bepflanzen von Grünanlagen und eine Patenschaft für die große Unterführung übernommen oder hilft bei Veranstaltungen wie dem großen ökumenischen Pfarrfest mit.