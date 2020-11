Wohnungsbau in Düsseldorf : Baustart für neues Wohnquartier

So soll das neues Wohnquartier Lavendelhöfe an der Westfalenstraße später aussehen. Foto: Bonava

Rath Ursprünglich sollten nur Mietwohnungen realisiert werden. Jetzt werden auch Eigentumswohnungen gebaut. Die Vermarktung ist nun gestartet.

Der Projektentwickler Bonava startet mit der Vermarktung und dem Bau des neuen Wohnquartiers Lavendelhöfe an der Westfalenstraße 46. Auf dem rund 6000 Quadratmeter großen ehemaligen Gewerbeareal werden in drei Mehrfamilienhäusern 113 Wohnungen und zwei Gewerbeflächen entstehen. „Wir hatten die Häuser ursprünglich zur Komplettvermietung geplant, werden nun allerdings auch Eigentumswohnungen in den Mix aufnehmen. Über 20 Prozent sind trotzdem weiterhin als preisgedämpfte Mietwohnungen vorgesehen. In diesen beiden Segmenten sehen wir vor Ort den größten Bedarf“, sagt Bonava-Projektleiterin Anna Zimmermann.