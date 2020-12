Hilfsangebote für Jugendliche in Düsseldorf : Beratung zum Umzug der Jugendberufshilfe

Die Jugendberufshilfe an der Oberrather Straße punktet durch ihre familiäre Atmosphäre und ihre Überschaubarkeit. Foto: Julia Brabeck

Rath Der Aufsichtsrat wird sich heute zu den Umzugsplänen der Jugendberufshilfe äußern. Diese werden vielfach kritisiert. Befürchtet werden beispielsweise zu lange Anfahrtsstrecken und der Verlust der familiären Atmosphäre.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Julia Brabeck

Am heutigen Freitag, 18. Dezember, tagt der Aufsichtsrat der Jugendberufshilfe Düsseldorf (JBH) zum möglichen Umzug der Außenstelle Oberrather Straße zum Hauptstandort Emmastraße. Im Anschluss an die Sitzung wird der Aufsichtsrat eine Empfehlung zu den Plänen aussprechen. „Grundlage unserer Entscheidung wird dann sein, was am besten für die Jungendlichen ist, wo diese am besten gefördert werden können“, sagte vorab der Vorsitzende, Stadtdirektor Burkhard Hintzsche.

Was am besten ist, darüber gehen aber die Meinungen auseinander. Die Geschäftsführerin der JBH Düsseldorf, Melanie Spengler, begründet die Umzugspläne mit geänderten Vorgaben und Strukturen und der Möglichkeit, Ressourcen zu bündeln. Alle Angebote der Berufsorientierung seien dann an einem Ort vertreten, die Jugendlichen können somit, ohne einen Standortwechsel, mehr Bereiche kennenlernen.