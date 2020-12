Bahnlärm in Düsseldorf : Neue Lärmschutzwände für Rath

Rath Berücksichtigt wird aber nur ein Teilstück der viel befahrenen Güterzugstrecke. Die Politik hofft nun auf einen zusätzlichen Ausbau für den Personenverkehr. Dann besteht ein Anspruch auf Lärmschutz.

Die Verwaltung hat im Verkehrsausschuss die aktuellen Planungen zum Lärmschutz für den Stadtteil Rath vorgestellt. Anlass war eine Anfrage der CDU-Fraktion, die unter anderem wissen wollte, welche Möglichkeiten die Verwaltung sieht, die Belastungen an der Güterzugstrecke zu senken. In diesem Zusammenhang wurde die Ankündigung der Bahn, neue Lärmschutzwände in Rath bauen zu wollen, bestätigt.

Die Güterzugstrecke 2324 gehört zur meistbefahrenen Route in Deutschland. Die Verkehrsprognose geht davon aus, dass in den nächsten Jahren das Zugaufkommen erheblich steigen wird und dann auf dem Düsseldorfer Streckenabschnitt 238 Güterzüge in 24 Stunden fahren werden. Seit Jahren kämpfen deshalb lärmgeplagte Bürger und die Politik für eine Verbesserung des Lärmschutzes und konnten nun zumindest einen Teilerfolg erzielen. So hat die Bahn der Stadt Düsseldorf mitgeteilt, dass zwischen dem nördlichen Ausgang des Staufenplatztunnels und dem Haltepunkt Rath eine rund 200 Meter lange Schallschutzwand westlich der Güterstrecke 2023 gebaut werden soll. Auch entlang der S-Bahn-Linie werden vom Haltepunkt Rath bis zur Osterfelder Straße fast durchgängig Lärmschutzwände errichtet.